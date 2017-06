Nous nous sommes rendus le jeudi 9 mars 2017 sur la piste de karting d’Ostricourt afin de participer à la première édition nationale de la journée découverte du «HANDIKART».

Dans le cadre de la Convention Handicap – Université/Entreprises, l’Université de Lille proposait aux étudiants en situation de handicap une journée durant laquelle ils pouvaient s’initier à cette discipline qu’est le karting. Tous types de handicap étaient acceptés. Cependant, des adaptations ont été prévues afin de pallier aux incapacités de certains participants. Organisée par Mr PLANQUE Jean-Claude, cette journée a eu un franc succès. Mr PLANQUE est enseignant en droit privé, pilote handikart compétiteur et détenteur du record du monde de vitesse en voiture par un pilote sans mains et seul au volant avec 309 km/h au compteur. Ces étudiants étaient atteints d’handicaps différents : dyslexie, hypersomnie, amputation ou troubles visuels.

Le programme de la journée

Cette journée s’est articulée de cette manière :

Un temps d’échanges et d’explications sur la pratique du karting autour d’un petit déjeuner.

Une session d’une dizaine de minutes par participant en karting bi-place. Un pilote de karting expérimenté faisait découvrir les sensations de la piste aux participants placés à côté de lui.

Repas du midi sous forme de buffet.

Trois sessions de karting monoplace entrecoupées de démonstrations par des pilotes pratiquant la compétition.

Remise de cadeaux et d’un diplôme par les partenaires.

L’étudiant atteint de trouble visuel n’a pu piloter lui-même. Il a cependant pris part à cette expérience sur un kart bi-place. Des adaptations de véhicule étaient également prévues pour le professionnel en démonstration : accélérateur/frein accessibles grâce à une fourche en U où est disposée la main avec un système de tirer/pousser. La main était scotchée à la poignée afin d’assurer une stabilité de prise. De même au niveau du volant, la seconde main était scotchée. Il est envisagé également la création d’une équipe mixte (handicap/valide) en vue d’une participation au championnat de France universitaire.

L’Association Racing Handicap Développement

Outre cette journée découverte, quelques mots sur l’association gérée par Mr PLANQUE : Racing Handicap Développement (RHD).Passionné de sports automobiles, il a réussi à surpasser son handicap afin de se frayer un passage dans ce monde à 4 roues. Adepte de conduite automobile et de karting, Mr PLANQUE a voulu transmettre sa passion et permettre aux personnes en situation de handicap la pratique du sport automobile. Cette association a donc pour but de faciliter la pratique des sports mécaniques en loisirs et en compétition aux personnes en situation de handicap. A ce jour, 3 pilotes sont présents au sein de cette association :

Jean-Claude Planque, né sans mains et avec seulement la moitié de la jambe droite ;

Thibault Bultez, tétraplégique après un accident de la circulation en 2008 ;

Axel Alletru, multiple champion de France BMX, pilote professionnel de motocross au niveau mondial, est devenu paraplégique suite à une chute lors du championnat du monde 2010. Suite à cela, il s’est dirigé vers la natation handisport où il est devenu champion de France du 50 m, recordman de France sur 50 et 100 m, vice champion d’Europe. Revenu aux sports mécaniques dorénavant avec la RHD Team, il se consacre au handikart.

Chaque année différents projets sont mis en place. Pour 2017, les projets sont :

organisation d’une journée « découverte des sports mécaniques » avec une structure d’accueil ou d’aide aux personnes en situation de handicap ;

élaboration d’un karting multi-équipé pouvant répondre à de nombreux handicaps. Le kart pourra alterner les commandes au volant ou au pied, avec ou sans direction assistée. Première en France ;

la journée découverte du Handicap avec Lille II ;

etc

Contact

Association RHD

62, rue Paul LAFARGUE - 59120 LOOS

rhdcontact@gmail.com - www.racinghandicapdeveloppement.e-monsite.com

06 24 59 04 78

ALEXANDRE JOOS

ERGOTHÉRAPEUTE